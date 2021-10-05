Путин распорядился полностью избавить Россию от опасных свалок

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускориться в вопросе ликвидации несанкционированных свалок в черте городов. Основные усилия страны также должны быть направлены на борьбу с загрязняющими выбросами, подчеркнул глава государства на совещании по климату во вторник, 5 октября. Трансляция ведется на YouTube-канале издания RT.

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, разобраться с опасными свалками в границах российских городов, в рамках распоряжения президента, принять максимальные меры планируется до конца 2023 года.

«На 1 января 2018 года был выявлен 191 незаконный полигон отходов. Все объекты включили в национальный проект "Экология". Ни для кого не секрет, что свалки отравляют окружающую среду. За последние годы ликвидировано 29 замусоренных участков площадью 350 гектаров. В Челябинске удалось полностью избавиться от свалки с 17,5 миллиона кубических метров отходов, которая образовалась в 50-х годах прошлого века», — подчеркнула вице-премьер.

До конца 2021 года в регионах России станет меньше еще на 13 незаконных свалок, подчеркнула чиновница. Очистить территорию от стихийно возникших гор мусора планируется в Ленинградской, Тверской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Экологический эффект от рекультивации загрязненных земель почувствуют более 1,2 миллиона человек. В 2022-2023 году планируется ликвидировать еще 149 свалок.

«Мы занимались указанным вопросом с 2015 года, направлено на различные меры около четырех миллиардов рублей. На улучшение жизни людей за счет улучшение экологии денег не жалко. Надеюсь, все предстоящие планы получится осуществить», — резюмировал выступление Абрамченко президент Путин.

Ранее стало известно о планах Минприроды с 2022 года ввести полную переработку отходов из упаковки от товаров. К 2030 году страна должна достигнуть цели по сортировке всего мусора и снижения захоронения ТКО на полигонах вдвое, подчеркнул гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

