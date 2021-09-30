Французский город завалило мусором

Французский город Марсель может столкнуться с коммунальной катастрофой — город постепенно заваливается мусором и фактически превращается в огромную свалку. Проблемы с вывозом отходов возникли из-за забастовки, объявленной профсоюзами мусорщиков, сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Мусорщиков возмутила инициатива городских властей по переводу всех государственных служащих, в том числе работающих в сфере сбора отходов, на 35-часовую неделю. Уборщики хотят, чтобы для них сохранили прежний график работы — до сих они могли заканчивать деятельность непосредственно после выполнения своих обязанностей.

Эти требования не были услышаны, и тогда мусорщики решили устроить забастовку. Между тем в Марселе две трети всех твердых бытовых отходов убирают госслужащие и лишь одну треть — частные мусорщики. Из-за этого мусорные баки оказались переполненными.

Ранее в сентябре российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на проблему утилизации мусора в России. Знаменитость возмутили объемы отечественных свалок. В России должна быть введена расширенная ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки (РОП), указала Собчак.