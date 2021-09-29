В России открылся первый в стране онлайн-магазин по продаже мусора

В Подмосковье открылся первый в России онлайн-магазин по продаже вторсырья. Об этом сообщает «Российская газета».

На виртуальной витрине торговой площадки представлены 20 различных фракций вторсырья, в том числе 10 видов пластика, по 3 вида черных и цветных металлов, а также картон, бумагу и стеклобой. Отмечается, что материалы уже спрессованы в брикеты и готовы к переработке.

Онлайн-маркет был создан мусорным оператором «РТ-Инвест», имеющим четыре мусороперерабатывающих комплекса, расположенных в четырех округах Московской области. По данным издания, за год компания собрала более 100 тысяч тонн макулатуры, пластика, металла и стекла, из которых около половины раскупили соседние регионы: Санкт-Петербург и Владимир, Ленинградская, Рязанская, Нижегородская и Воронежская области. В пресс-службе компании подчеркнули, что за 2021 год количество предприятий, желающих приобрести вторсырье, увеличилось в десять раз.

Ранее в России оценили масштабы образования бытовых отходов от каждого жителя в год. Согласно подсчетам, от одного человека в стране за 12 месяцев накапливается объем мусора в 400 килограммов.