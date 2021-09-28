В России проверят утилизацию мусора

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые проверки предприятий, которые перерабатывают отходы. Они пройдут в период с 1 октября 2021-го по 1 ноября 2022-го, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Речь, в частности, идет о проверках деятельности организаций, которые утилизировали отходы (товары и упаковку) производителей и импортеров в 2020-м. Росприроднадзору предстоит выяснить, соблюдали ли переработчики нормативы по утилизации — они составляют 10–45 процентов от выпущенной в оборот продукции.

За несоблюдение экологического законодательства предприятиям грозят штрафы. Их точный размер пока не установлен. Промежуточные итоги проверок будут представлены до 30 декабря текущего года, а также до 1 июня 2022-го. Окончательных результатов можно ожидать до 1 декабря 2022-го.

В Минприроды «Известиям» пояснили, что проверки нужны для обеспечения прозрачности системы переработки отходов. В Союзе переработчиков пластмасс отметили, что аудит может пойти на пользу отрасли, так как недобросовестные компании зачастую выигрывают тендеры и впоследствии оказывают услуги сомнительного качества.

Ранее в сентябре российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на проблему утилизации мусора в России. Знаменитость возмутили, в частности, объемы отечественных свалок. По мнению Собчак, в России должна быть введена расширенная ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки (РОП).