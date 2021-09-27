Россиянам назвали способ вернуть деньги за вывоз мусора

Коммунальщики рассказали о праве на перерасчет за вывоз отходов при отсутствии дома

Россияне вправе получить перерасчет за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), если они отсутствуют в жилом помещении на протяжении пяти и более календарных дней. Дни отъезда и приезда при этом не учитываются, рассказали URA.RU специалисты коммунальных служб.

Они назвали типичные ситуации, когда можно сделать перерасчет за вывоз мусора: это отъезд жильцов в отпуск, командировку или на вахтовую работу, изменение числа жильцов в квартире. Заявление на перерасчет подается одним из двух способов — в центрах обслуживания клиентов или через интернет.

Документ должен быть передан коммунальщикам до отъезда или после возвращения (в течение 30 дней). В первом случае максимальный срок, за который производится перерасчет, — шесть месяцев (в дальнейшем потребуется снова подать заявление), во втором случае деньги вернут за документально подтвержденный период отсутствия дома.

Подтвердить факт отсутствия в квартире можно, приложив к заявлению билеты на поезд или самолет, договор аренды жилья в другом месте, справку из вуза, приказ о направлении в командировку, чек из гостиницы, справку о временной регистрации. Все документы (кроме проездных билетов) должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью, подчеркнули коммунальщики.

Ранее в сентябре стало известно, что российские власти задумали отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для тех, кто занимается продажей вторичных ресурсов. Мера должна стимулировать соблюдение правил раздельного сбора мусора.