В Калининградской области открылся Музей мусора

В рамках экоплощадки «Зеленый кот» в поселке Сосновка Калининградской области открылся Музей мусора «Му-Му-Ка». Об этом сообщает портал «Новый Калининград».

Так, музей разделен на две части: некоторые экспонаты находятся под открытым небом, другие — представлены на витринах в выставочном зале.

В отличие от традиционных учреждений культуры, с экспонатами в Музее мусора можно активно взаимодействовать — их разрешается трогать и переставлять с места на место. Например, посетители могут забраться на гигантского динозавра, сделанного из старого фургона, или посидеть в кресле из старых теннисных мячей и оторванных кукольных голов.

Среди других экспонатов — плетеный самовар из пластиковых трубочек, светильник из перегоревших ламп и крафтовые книги из слоновьего навоза.

По словам директора «Му-Му-Ки» Дениса Калиновского, в следующем году на территории музея планируется открыть экоглэмпинг, концертную площадку и зал для лекций.

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