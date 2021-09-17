В Иркутске открылась выставка бурятской культуры

В Иркутске открылась выставка «Вселенная предков», посвященная бурятской культуре. Посетить ее можно будет до 3 октября. Об этом сообщается на сайте «Культура.рф».

Выставка проходит в галерее Сибирского искусства Иркутского областного музея. В экспозиции представлены произведения декоративно-прикладного искусства, графика, живопись, а также инсталляции.

«Традиционная культура бурят чрезвычайно богата своими образами. Вечное Синее Небо — олицетворение Творца вселенной, источника добра и света считается первопредком всех живых существ на Земле, является объектом почитания и поклонения», — говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что важнейшими атрибутами культов также были образы Солнца и Луны, а также Древа рода — символа культа предков. Он отражал устройство мира и место человека в нем. Также почитались природные явления: огонь, ветер, гроза Все эти мотивы нашли воплощение в творчестве современных авторов, чьи произведения можно увидеть на выставке.