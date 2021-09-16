В Дагестане снимут фильм о татах

В Дагестане в рамках проекта «Земля людей» телеканала «Россия-Культура» снимут фильм о татах. Об этом сообщает «Мирмол».

Съемки новой документальной кинокартины о горских евреях начнутся 28 сентября в Дербенте. Согласно информации издания, цель проекта «Земля людей» заключается в том, чтобы показать жизнь малых народов России, их духовные основы, а также исторические корни каждого этноса.

Кроме того, в фильме планируют рассказать об их оригинальных традициях и обрядах. Авторами проекта являются Александр Крастошевский и Анна Коряковцева.

«Я люблю этнографию, потому и родилась идея такого цикла. (...) Команда, с которой мы делаем этот проект — отчаянные ребята. Супер профессионалы и настоящие друзья. Не раз оказывались в очень сложных обстоятельствах и они всегда на высоте. В планах снять антологию Народов России», — отметила продюсер Анна Коряковцева.

В августе сообщалось, что в Дербенте и селе Чох Гунибского района Дагестана пройдут съемки фильма «Русская жена», рассказывающего о женщине, которая ищет похищенных в Сирии родственников.