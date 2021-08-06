В съемках фильма «Аманат» в Дагестане приняли участие сотни местных жителей

Сотни жителей Гунибского района Республики Дагестан приняли участие в съемках исторического фильма «Аманат». Об этом пишет «Российская газета».

«В картине поднимаются глубокие темы. Что важнее, любовь и личное счастье или долг перед Родиной? Дружба и братство или присяга? Действительно ли так различаются у разных народов понятия совести и чести? Или они едины вне зависимости от национальности?» — рассказали об «Аманате» в региональном министерстве по национальной политике и делам религий.

Сюжет картины разворачивается в период Кавказской войны середины XIX века между российскими войсками и горцами под предводительством имама Шамиля. Последний выдал своего сына Джамалуддина России в качестве аманата, заложника. При этом Шамиль продолжил вести вооруженную борьбу и не оставлял попыток вернуть сына в течение многих лет. В конце концов ему это удалось, и воспитанный при дворе императора Николая I юноша вернулся в Дагестан.

Режиссером ленты выступил Антон Сиверс. Съемки «Аманата» планируют завершить в 2021 году.