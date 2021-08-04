Рэпер из Бурятии подписал контракт с американским лейблом

Бурятский рэпер Тимур Бубеев, более известный как Everthe8, подписал контракт с американским хип-хоп лейблом Payday Records. Об этом сообщает издание «МК в Калмыкии».

На данный момент музыкант готовится к записи нового альбома вод руководством известных нью-йоркских продюсеров.

Помимо этого, в скором времени рэпер примет участие в съемках фильма калмыцкого режиссера Эллы Манжеевой. Во время Каннского кинофестиваля она объявила о том, что Бубеев исполнит главную роль в ее кинокартине.

Свою карьеру Everthe8 начинал на родине: он записал первый альбом Ulan-Ude Summer16’ на окраине Улан-Удэ. Именно этот англоязычный проект принес музыканту известность.

В июле сообщалось, что 4 сентября в Удмуртии пройдет фолк-рок-фестиваль «Тангыра». На мероприятии в Ижевске выступят коллективы из разных регионов России. Хедлайнерами станут петербургская группа «Тролль гнет ель» и удмуртский коллектив SilentWoo Goore.