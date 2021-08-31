Фильм дагестанской журналистки покажут в Турции

В Турции пройдут показы документального фильма «Обманутые», снятого дагестанской журналисткой Эльмирой Кожаевой. Об этом пишет «Голос степи».

Картина, созданная при поддержке региональных властей, рассказывает о вербовке дагестанской молодежи в сибирских и поволжских городах в «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Презентация пройдет в Стамбуле, Антальи и Анкаре.

«На показ фильма во всех трех городах приглашены студенты из России и стран СНГ, лидеры международных общественных организаций, в том числе из ООН, а также сотрудники миграционной службы Турции. Этим фильмом я хотела сказать, что мир должен объединиться против терроризма, против вовлечения молодежи в радикальные экстремистские сообщества», — заявила Кожаева.

Отмечается, что лента «Обманутые» снята на студии республиканской газеты «Голос степи» по заказу Минкомсвязи Дагестана.

Ранее в августе сообщалось, что в Дербенте и селе Чох Гунибского района Дагестана пройдут съемки фильма «Русская жена», рассказывающего о женщине, которая ищет похищенных в Сирии родственников.