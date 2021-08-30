В Дагестане разработают новые маршруты в сфере промышленного туризма

Власти Дагестана решили разработать новые маршруты в сфере промышленного туризма. Об этом рассказал врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов, его слова передает «Интерфакс».

По его словам, путешественникам предложат посетить больше различных промышленных предприятий республики. «В предварительный список включены Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, ООО ПП "Кизляр", ОАО "Дербентский завод игристых вин", АО "Международный аэропорт "Махачкала", ООО "Дагестан Стекло Тара"», — уточнил Мерданов, добавив, что в разработке перечня предприятий принимает участие Минпромторг республики.

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Врио главы ведомства отметил, что число включенных в туристские проекты предприятий могут увеличить — все зависит от популярности новых маршрутов среди отдыхающих. В частности, рассматривается возможность вовлечения предприятий строительной, пищевой и легкой промышленности.

Мерданов также указал, что по оценкам представителей туристского сообщества республики, турпоток на объекты промышленного туризма может составить до 100 тысяч человек в год. По его мнению, Дагестан обладает значительным потенциалом для развития данного направления.

Ранее сообщалось, что жителям и гостям Казани представят новый туристический маршрут. Желающие смогут прогуляться по улицам города с гидом и разузнать о местах, связанным с жизнью и творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая. Уточняется, что в день презентации маршрута проведут две экскурсии — на русском и татарском языках.