Названы самые подешевевшие направления для поездок по России

Россиянам назвали направления внутри страны, средний чек на которые в 2021 году сократился более чем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. О самых подешевевших авиабилетах стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, специалисты проанализировали среднюю стоимость авиабилетов, оформленных в августе 2021 года с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по снижению чека стал маршрут Санкт-Петербург — Нижний Новгород, цена упала на 46 процентов. В настоящее время поездка туда-обратно по этому направлению обойдется в 7,9 тысячи рублей, по сравнению с 14,4 тысячи рублей в 2020 году.

Второе место рейтинга занял перелет Владивосток — Благовещенск, средний чек упал на 43 процента — с 22,7 до 13 тысяч рублей в обе стороны. Следом идет направление Улан-Удэ — Таксимо — стоимость поездки подешевела на 42 процента. Авиабилет туда-обратно теперь можно приобрести за 6,9 тысячи рублей.

Также заметное сокращение среднего чека наблюдается у направлений Москва — Апатиты и Новый Уренгой — Краснодар — 40 и 37 процентов соответственно. В список также вошли такие маршруты как Москва — Новый Уренгой, Москва — Курган, Удачный — Новосибирск, Казань — Геленджик, Калининград — Воронеж.

Ранее в августе россиянам назвали доступные направления для пляжного отдыха предстоящей зимой. Ими оказались Мальдивы, Шри-Ланка и Сейшелы. Эксперты пояснили, что в данные страны возможен запуск новых рейсов.