В Татарстане запустят новый туристический маршрут

В Казани 30 августа запустят новый туристический маршрут «Жизнь Тукая». Экскурсию, которую организуют префектура «Старый город» и МБУ «Историческая среда», планируется проводить на двух языках, пишет «Татар Информ».

Жители и гости города смогут прогуляться по улицам города с гидом и разузнать о местах, связанным с жизнью и творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая. Уточняется, что в день презентации маршрута проведут две экскурсии — на русском и татарском языках. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что Татарстан выиграл 376 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Отмечалось, что конкурс провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в нем были представлены 11 населенных пунктов, включая города Агрыз, Елабугу, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь и село Билярск. Победителями стали шесть конкурсных заявок.