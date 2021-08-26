Татарстан выиграл более 376 миллионов рублей на благоустройство парков

Татарстан выиграл 376 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает «Татар Информ».

Согласно материалу, конкурс провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в нем приняли участие 11 населенных пунктов, включая города Агрыз, Елабугу, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь и село Билярск. Победителями стали шесть конкурсных заявок.

Так, например, в номинации «Исторические поселения» победу одержал культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске. Отмечается, что на его реализацию выделили 56,2 миллиона рублей.

В то же время в номинации «Малые города с количеством жителей до 20 тысяч человек» гранты направили проекту «Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц Ворошилова и Ленина» в Кукморе. Жюри также выделило средства на благоустройство улицы Карла Маркса в Агрызе. Всего победители получат по 50 миллионов рублей.

Конкурсные заявки республики также выиграли в номинациях «Малые города с количеством жителей от 20 до 50 тысяч человек» и «Малые города с количеством жителей от 50 до 100 тысяч человек».

Известно, что Татарстан принимает участие во всероссийском конкурсе уже пятый раз. За это время в городах и селах республики было благоустроено 26 новых общественных пространств.

Ранее в августе сообщалось, что в Екатеринбурге построят девять новых парков. Так, возле драматического театра появился Сад трав. Там посажено большое количество уральских растений. Помимо этого, планируется благоустроить сад на улице Февральской революции. Там выкупили старинную усадьбу, чтобы превратить ее в креативный кластер.