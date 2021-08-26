Россияне сыграли свадьбу по чувашским обычаям

В Нурлате Республики Татарстан местные жители Кристина и Михаил Гавриловы сыграли свадьбу в чувашском стиле. Об этом сообщается на портале «Советская Чувашия».

Идею паре предложили в местном ЗАГСе. В рамках проекта «Этносвадьба» там уже сыграли свадьбу по традициям татарского народа. Гавриловы решили поддержать идею.

Жених и невеста были одеты в яркие бело-красные костюмы. Вместо марша Мендельсона у них играла традиционная чувашская песня. Речь регистраторов и поздравления гостей звучали на родном чувашском языке.

Кроме того, на свадьбе прошла традиционная церемония «превращения» девушки в замужнюю женщину. Ее продемонстрировал народный ансамбль «Шӳлкеме». Гостям свадьбы и пользователям соцсетей понравился такой подход к организации торжества. «Важное событие в жизни наполнили колоритом и этнической самобытностью», — отметила директор Дома дружбы народов Нурлата Галина Терентьева.

Ранее стало известно, что в Краснослободском районе Республики Мордовия появилась новая свадебная традиция, продиктованная молодежью. Так, пары проводят свадьбу в несколько дней, чтобы успеть пофотографироваться, пожить в отеле и отметить торжество с родственниками.