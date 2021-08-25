В Мордовии рассказали о новой свадебной традиции

В Краснослободском районе Республики Мордовия появилась новая свадебная традиция, продиктованная молодежью. Так, пары проводят свадьбу в несколько дней, чтобы успеть пофотографироваться, пожить в отеле и отметить торжество с родственниками. Об этом сообщает портал «Известия Мордовии».

Начальник отдела ЗАГС Администрации Краснослободского муниципального района республики Татьяна Бушаева рассказала, что сразу после регистрации брака молодожены отправляются в столицу региона, Саранск, на фотосессию. Этому посвящается целый день, и лишь на следующие сутки пара проводит свадьбу.

«А некоторые пары гуляют свадьбу три дня. Они делают так — уезжают в Саранск, снимают номер в отеле, регистрируют брак , на второй день проводят фотосессию, а уже на третий день — торжество в кафе или ресторане», — добавила Бушаева. По ее словам, такая традиция появилась недавно, лишь в 2020 году.

Глава отдела ЗАГС отметила, что бракосочетания в республике проводятся с учетом антикоронавирусных мер: на церемонии разрешено присутствовать только молодоженам и двум гостям. Как правило, это фотограф и видеооператор.