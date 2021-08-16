В Томске назвали число пенсионеров старше 100 лет

Почти 50 пенсионеров старше 100 лет проживают в Томской области. Число долгожителей назвали журналисты издания «Аргументы и факты».

Сообщается, что в регионе зафиксировали 48 пенсионеров, чей возраст достиг 100 лет, 34 из них живут в Томске. Отмечается, что самому пожилому жителю Томской области исполнилось 108 лет.

В июне в Северной Осетии наградили рекордсменов-долгожителей. Вручения прошли во Владикавказе, а также в Ирафском и в Дигорском районах республики. Марзоевым выдали соответствующие сертификаты, подтверждающие, что их имена занесены в справочник. Среди них — Тимофей Марзоев, Вера Марзоева-Томаева и Вера Марзоева-Киргуева, Мурат Марзоев, Зоя Марзоева-Березова и Рая Марзоева-Бетанова.

В то же время в Челябинской области 25 семей-долгожителей получили награды «За любовь и верность». В региональном ЗАГСе рассказали, что в День семьи, любви и верности, который празднуется в России 8 июля, в области сыграли 152 свадьбы — женихи и невесты выбирали этот день для вступления в брак несмотря на то что праздничная дата приходится на четверг.

