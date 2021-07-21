Ветеран войны и МВД из Красноярска Прокопий Сафонов отметил вековой юбилей

Ветерану войны и МВД из Красноярска Прокопию Сафонову в среду, 21 июля, исполнилось 100 лет. Об этом пишет «Красноярский рабочий».

По информации издания, поздравить долгожителя с вековым юбилеем придут председатель совета ветеранов Иннокентий Жмаков, руководители краевого управления по борьбе с экономическими преступлениями и ветераны службы БХСС-БЭП (есть среди них и ученики Сафонова), и начальник главного управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Отмечается, что сейчас ветеран почти не видит, плохо слышит, но сохранил ясность мышления и рад гостям.

Сафронов вернулся с войны в 1946 году в звании кавалера двух орденов Красной Звезды и Боевого Красного Знамен. Ему предложили служить в милиции, где он проработал до 1975 года. После выхода на пенсию он занимался общественной деятельностью.