В Екатеринбурге построят девять новых парков

В Екатеринбурге и его окрестностях появятся девять новых парков. Зеленые зоны оборудуют как в исторических местах, так и в новых жилых районах. Об этом сообщает портал «Моменты».

Так, возле драматического театра появился Сад Трав. Там посажено большое количество уральских растений. Они отличаются способностью переживать морозы и выдерживать особенности местного климата. По словам создателей пространства, увидеть растения можно будет круглый год.

Планируется также благоустроить сад на улице Февральской революции. Там выкупили старинную усадьбу, чтобы превратить ее в креативный кластер. Во дворе здания раскинется небольшой садик. Рядом с усадьбой, на улице 1905 года, уже появился парк. Его построили вместо парковки в рамках фестиваля «Атмосфера». Сад временный — из-за строительства местро его уберут к 1 сентября.

Кроме того, парк «Уральский лес» возведут неподалеку от цирка и ледовой арены УГМК. Сроки реализации проекта пока неизвестны. Благоустройство зоны вокруг арены УГМК — лишь часть этапов реконструкции набережной Исети. В рамках этого проекта уже обустроили участок набережной в жилом квартале Clever Park. Там построили велодорожки, высадили живые изгороди и цветы.

Зеленую зону в центре города также превратят в парк. Он расположится от улиц 8 марта и Большакова до Зеленой Рощи. Этим проектом займутся немецкие архитекторы, которые ранее проектировали Галицкий парк в Краснодаре. На этапе согласования находится сад у Дома Метенкова.

Реконструируют и парк XXII Партсъезда у Дворца Молодежи. Там появятся зеленые зоны, площадки для спорта и велодорожки. Несмотря на то, что многое в парке еще не готово, он открыт к посещению.