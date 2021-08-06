Леопард заснял себя на видео в приморском нацпарке

В приморском национальном парке Земля леопарда на видео попал новый дальневосточный леопард, который ранее не фиксировался учеными. Об этом сообщается на странице нацпарка в Instagram.

Хищник «заснял» себя на автоматически срабатывающий зеркальный фотоаппарат. На кадрах видно, что животное сначала стоит поодаль от камеры и осматривается, затем подходит к ней, смотрит в объектив, после чего уходит.

Предположительно, леопарду полтора года. Ему присвоили персональный идентификационный номер LEO191M.