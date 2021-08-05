Серый тюлень приехал в Калининградский зоопарк из Литвы

Литовский зоологический сад Каунаса передал Калининградскому зоопарку серого тюленя по кличке Кайюс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела маркетинга калининградского зоосада Ксению Гриненко.

По ее словам, новый обитатель приехал в Калининград 3 августа. Его транспортировкой занималась чешская компания, которая имеет лицензию на перевозку экзотических животных.

«В настоящее время Кайюс помещен в карантинное помещение с бассейном, где он проведет 21 день. Затем его переведут в открытый вольер с бассейном к самке серого тюленя по кличке Килька. Надеемся, что они подружатся», — рассказала Гриненко.

Она отметила, что сейчас тюленю 21 год. При этом обычно представители этого вида живут около 45 лет.

Литовская сторона решила передать животное в Калининград, поскольку зоологический сад Каунаса закрывается на долговременную масштабную реконструкцию, и создать Кайюсу комфортные условия на это время там не смогли.