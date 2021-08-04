В Дагестане обнаружили редкий вид летучих мышей

Ученые впервые обнаружили в Республике Дагестан редкий вид летучих мышей. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

Во время экспедиции в Унцукульском, Гунибском и Хунзахском районах специалисты заметили в пещере близ села Аракани место обитания малого подковоноса. Отличительной чертой представителей рода рукокрылых служат кожно-хрящевые выросты на морде, благодаря которым формируются эхолокационные сигналы.

Отмечается, что данный вид летучих мышей питается насекомыми. В России они обитают на Кавказе.

В июле стало известно, что в национальном парке «Зигальга» на Южном Урале заметили редчайшую бабочку Аполлона. В России и во многих европейских странах она внесена в Красную книгу. Отмечается, что по данным на 2010 год, этих бабочек осталось менее тысячи. Аполлоны селятся на скалистых склонах и лугах в долинах рек, реже — на склонах карьеров или железнодорожных насыпях.

