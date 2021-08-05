На Сахалине белуха выплыла на берег и поигралась с людьми

На Сахалине белуха выплыла на морской берег и поигралась с отдыхающими там людьми. Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале HUE.

В ролике можно увидеть, как кит выплывает на мель, а посетители пляжа начинают его гладить. Затем млекопитающее исчезает, но вскоре возвращается обратно к людям.

В мае сообщалось, что в Норвегии озаботились судьбой кита-белухи по кличке Хвалдимир, приплывшего к местным берегам в 2019 году. Моряки тогда заметили необычное поведение оказавшегося в норвежских водах кита. Он играл в мяч, а позднее на нем нашли прикрепленное российское оборудование. В Норвегии предположили, что это животное — специально обученный российской армией кит, сбежавший от «хозяев», подтверждая это фотографиями со спутников с загонами, предположительно для дельфинов и китов, вблизи прибрежных военных баз в Мурманске. Кличку Хвалдимир ему дали, совместив слово «кит» на норвежском (hval) и имя президента России.