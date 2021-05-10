Для прозванного русским шпионом кита создадут заповедник и снимут о нем кино

В Норвегии озаботились судьбой кита-белухи по кличке Хвалдимир, приплывшего к местным берегам в 2019 году и получившего известность, сообщает «Би-би-си».

Моряки тогда заметили необычное поведение оказавшегося в норвежских водах кита. Он играл в мяч, а позднее на нем нашли прикрепленное российское оборудование. В Норвегии предположили, что это животное — специально обученный российской армией кит, сбежавший от «хозяев», подтверждая это фотографиями со спутников с загонами для, предположительно, дельфинов и китов вблизи прибрежных военных баз в Мурманске.

Кличку Хвалдимир ему дали, совместив слово «кит» на норвежском (hval) и имя президента России. Кит «поселился» в гавани Хаммерфеста, а с середины 2019 года начал кормиться самостоятельно. Однако из-за сформировавшийся привычки к людям он не уплывал далеко, питался на разных рыбных фермах и играл с туристами на лодках.

Судьбой Хвалдимира озаботились разные люди. В частности, живущая в Норвегии американский кинорежиссер Регина Кросби решила снять короткометражный фильм о животном. «Я думала, что это будет счастливая история о побеге кита от российских вооруженных сил. Но время шло, и никто ничего не делал для него», — отмечала она, попутно запустив кампанию в поддержку белухи.

Вместе с защитником животных Риком О'Барри они задумали создать в одном из фьордов нечто вроде заповедника для Хвалдимира, огородив широкий залив сетями. По их словам, две общины на севере Норвегии проявили серьезный интерес и выделили средства на изучение воздействия заповедника. Однако морские биологи против такой идеи. Управление рыболовства Норвегии заявило, что обсудило этот вопрос и считает, что Хвалдимира следует «оставить в покое и дать ему возможность жить как свободное животное».