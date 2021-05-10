Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео

В Лондоне в воды Темзы заплыл детеныш кита и застрял в одном из шлюзов. Об этом пишет Evening Standard.

Происшествие случилось вечером 9 мая. Кита заметили выбросившимся на береге в шлюзе на юго-западе британской столицы около 19:00 по местному времени. На место вызвали спасателей, до их прибытия сотрудник лондонского порта поливал животное водой, а ветеринар осматривал его. Также были предприняты попытки заполнить шлюз водой, чтобы кит сам смог выбраться.

Прибывшие спасатели — пожарные и водолазы — к часу ночи извлекли детеныша с берега и перевезли в более комфортное для него место для оценки его повреждений и возможности выпустить на волю. За операцией по спасению кита наблюдали сотни людей, собравшихся у шлюза. Видео спасения кита появилось в "Twitter" пользователя Gareth Furby.

Сообщается, что кит длиной три-четыре метра — предположительно, малый полосатик. Это самый маленький из крупных китов, он вырастает примерно до 10 метров. Обычно они водятся в северной части Атлантического и Тихого океанов от льдов Арктики летом до экватора зимой.

В феврале бедные рыбаки в Йемене обнаружили в брюхе мертвого кита 127 килограммов амбры (воскового вещества, которое выделяется в кишечнике кашалотов и очень ценится в парфюмерии), стоимость которой достигает 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.