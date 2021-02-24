Бедные рыбаки нашли мертвого кита и в одночасье стали миллионерами

Бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры и в одночасье стали миллионерами. Об этом сообщает эмиратская газета The National.

Тушу заметили в 30 километрах от берега. «Кит был очень большим, — рассказывает один из рыбаков. — Мы не могли его забрать, поэтому позвали всех рыбаков в округе». На их призывы откликнулись 37 человек. Совместными усилиями они вытащили мертвого кита на пляж и вспороли ему брюхо. Внутри оказалось 127 килограммов амбры.

Рыбаки утверждают, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку. Один из предпринимателей пообещал, что заплатит 45 тысяч саудовских риялов (888 тысяч рублей) за килограмм амбры, если ее качество окажется достаточно высоким.

У дома, где рыбаки хранят свою находку, была выставлена вооруженная охрана. Рядом собралась толпа и припаркованы многочисленные автомобили. Часть приехавших рассчитывают купить амбру, остальных привлекла история бедняков, на которых свалилось внезапное богатство.

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что двое жителей индийского города Ратнагири, штат Махараштра, попали за решетку при попытке продать семь килограммов рвоты кашалота. Они собирались нелегально продать амбру, убеждая потенциальных покупателей, что ее употребление помогает повысить либидо.