Сварщик и турагент пытались продать рвоту кашалота и попали за решетку

Двое жителей индийского города Ратнагири, штат Махараштра, попали за решетку при попытке продать семь килограммов рвоты кашалота. Об этом сообщает издание The Hindu.

33-летние сварщик Ризван Фаднис (Rizwan Fadnis) и турагент Раджеш Сурве (Rajesh Surve) приехали в Мумбаи с двумя кусками рвоты кашалота, также известной как амбра, общим весом семь килограммов. Они собирались нелегально продать амбру, убеждая потенциальных покупателей, что ее употребление помогает повысить либидо.

Полицейские узнали о намерениях злоумышленников и организовали западню. Фадниса и Сурве задержали около автобусного депо. В ходе допроса мужчины рассказали, что якобы нашли товар на пляже в Гоа.

Рвота кашалота в основном используется в парфюмерии и косметике и стоит около 20 миллионов рупий за килограмм (17,9 миллиона рублей). Сразу после выделения она неприятно пахнет, но со временем приобретает сладкий аромат. Кашалоты — охраняемый вид. Фадниса и Сурве арестовали в соответствии с законом о защите дикой природы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина собирал мусор на пляже города Сонгкхла и заметил странный серый сгусток, выплывший из океана. Он поднес к находке зажигалку и почувствовал приятный мускусный запах, который обычно издает амбра при плавлении.

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