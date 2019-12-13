Мусорщик нашел на пляже ценную рвоту кашалота

В Таиланде мусорщик обнаружил на пляже сгусток ценной амбры кашалота весом 16,7 килограмма. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утром в среду, 11 декабря, Сурачет Чанчу (Surachet Chanchu) собирал мусор на пляже города Сонгкхла и заметил странный серый сгусток, выплывший из океана. Мужчина предположил, что это амбра — застывшая рвотная масса кашалота.Чанчу принес сгусток домой и позвал друзей, чтобы вместе выяснить, действительно ли он обнаружил амбру.

Мужчина поднес к находке зажигалку и почувствовал приятный мускусный запах, который обычно издает амбра при плавлении. Он решил отдать кусок вещества на экспертизу, чтобы оценить ее стоимость. Если найденное им вещество окажется качественным, оно станет его билетом в безбедную жизнь — его можно будет продать за 21,6 миллиона тайских батов (почти 45 миллионов рублей).

Амбра — ценное вещество, которое образуется в пищеводе кашалота из секрета желчного протока. Затем оно в течение нескольких лет затвердевает в океане. Его используют в парфюмерной промышленности как фиксатор запаха.

Ранее сообщалось о мужчине, который обнаружил на пляже рвоту кашалота и разбогател. Он долгое время держал субстанцию дома, так как не знал, что это такое.

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