Рыбак нашел рвоту кашалота и озолотился

Рыбак Джумурус Тиачот (Jumurus Thiachot) нашел на побережье острова Самуи, Таиланд, кусок рвоты кашалота весом 6,3 килограмма. Об этом сообщает The Mirror.

55-летний Тиачот, который зарабатывает около 400 бат (846 рублей) в день, шел вдоль берега и заметил восковой комок. Вес находки составил 6,3 килограмма.

Он почти год хранил найденное вещество, а затем решил связаться с властями, чтобы отдать его на исследование.

Чиновники пришли к нему домой во вторник, 22 октября. Губернатор провинции Сураттхани Витчавут Джинто (Witchawuth Jinto) прибыл со специалистами, и они подтвердили, что кусок представляет собой настоящую рвоту кашалота и содержит более 80 процентов амбры. Он оценивается примерно в 250 тысяч фунтов стерлингов (20,6 миллиона рублей).

Губернатор сообщил, что они дадут рекомендации Тиачоту, как выгоднее продать находку.

Желчные протоки в желудочно-кишечном тракте кашалотов выделяют амбру, чтобы упростить проход больших или острых объектов. Потом кита тошнит слизью, которая затем затвердевает и имеет неприятный запах. Тем не менее когда она высыхает, получившийся кусок пахнет приятнее, что делает его популярным компонентом в парфюмерной индустрии из-за его хорошего длительного аромата.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда неожиданно узнал о том, что странный объект, который он нашел несколько лет назад в море и разрезал ножом ради развлечения, стоит целое состояние. 58-летний рыбак, в 2014 году увидел плавающую в море желтую глыбу и забрал ее домой. Оказалось, что это кусок амбры, который оценивают в 25 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей).

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