Женщина переехала в старый дом и испугалась проклятия

Австралийка купила дом, нашла во дворе странный предмет и посчитала его проклятым. Об этом сообщает портал Daily Mirror.

Керри Моран (Kerri Moran) из Брисбена купила старый дом и переехала в него. Через несколько дней она откопала во дворе необычный предмет — большой и тяжелый шар с декоративной фигуркой гроба сбоку.

Женщина посчитала, что найденная вещь может быть проклятой. Она выложила снимок странной находки в социальные сети и сказала, что ее дочь называет вещь темным артефактом.

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Комментаторы посоветовали напуганной женщине сжечь находку и вызвать экзорциста. Один из них предположил, что это может быть вместилище для праха животного или человека, поэтому его обязательно нужно закопать обратно.

Австралийка послушала советы комментаторов: она пожгла шалфей в доме и облила землю во дворе уксусом, чтобы защититься от проклятья. Моран связалась со старой хозяйкой дома, и та ответила, что несколько лет назад ее сын принес из школы эту странную скульптуру. Школьник слепил ее на занятиях, и она решила оставить вещь во дворе. Там ее и нашла Моран.

3 июля сообщалось о тайце, который наткнулся на берегу на необычный объект, забрал его домой и от скуки разрезал ножом. Позже оказалось, что это амбра — застывшая рвота кашалота, которая стоит целое состояние.

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