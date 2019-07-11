Из жизни
 
Последние новости
Раскрыт план по возвращению на Украину «украденных миллиардов» Порошенко
Сыгравшая фанатку жвачек в «Вилли Вонке и шоколадной фабрике» актриса умерла
В Москве поймали воровавших дорогую одежду из магазинов бандитов
Выросло число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Подмосковье
Братья-полицейские взяли россиянина в рабство и заставили работать на ферме
«Макдоналдсу» разжевали претензии из-за бургеров с антибиотиками
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Шестерых кассирш со второй попытки посадили за аферу на 100 миллионов рублей
Радиоактивное облако с цезием-137 над К-278 «Комсомолец» попало на видео
Новости партнеров

Женщина переехала в старый дом и испугалась проклятия

Перейти в «Мою Ленту»

Австралийка купила дом, нашла во дворе странный предмет и посчитала его проклятым. Об этом сообщает портал Daily Mirror.

Керри Моран (Kerri Moran) из Брисбена купила старый дом и переехала в него. Через несколько дней она откопала во дворе необычный предмет — большой и тяжелый шар с декоративной фигуркой гроба сбоку.

Женщина посчитала, что найденная вещь может быть проклятой. Она выложила снимок странной находки в социальные сети и сказала, что ее дочь называет вещь темным артефактом.

Комментаторы посоветовали напуганной женщине сжечь находку и вызвать экзорциста. Один из них предположил, что это может быть вместилище для праха животного или человека, поэтому его обязательно нужно закопать обратно.

Австралийка послушала советы комментаторов: она пожгла шалфей в доме и облила землю во дворе уксусом, чтобы защититься от проклятья. Моран связалась со старой хозяйкой дома, и та ответила, что несколько лет назад ее сын принес из школы эту странную скульптуру. Школьник слепил ее на занятиях, и она решила оставить вещь во дворе. Там ее и нашла Моран.

3 июля сообщалось о тайце, который наткнулся на берегу на необычный объект, забрал его домой и от скуки разрезал ножом. Позже оказалось, что это амбра — застывшая рвота кашалота, которая стоит целое состояние.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman finds 'terrifying, cursed' object days after moving into new home
Застывшая рвота кашалота пять лет пролежала у рыбака и обогатила его
Женщина обнаружила загадочное существо на заднем дворе
Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0210 июля

«Русский дух сохранился повсюду»

История россиян о жизни в Германии
12:03Сегодня

Агрессивный крокодил напал на туристов и покусал их

10:41Сегодня

Мать разглядела слезы в глазах «покойного» сына и спасла его от кремации заживо

07:04Сегодня

Мертвая женщина помогла родиться ребенку в США

Из жизни00:0514 июня

Сокровища дядюшки черта

На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
18:2310 июля

Рыбаки поймали рекордно огромного сома с помощью лука

09:22Сегодня

Женщина нашла потерянный 75 лет назад кошелек

02:00Сегодня

Женщина поиграла с собакой-поводырем и умерла

Из жизни00:04 7 июля

Больше чем сестра

Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
17:0810 июля

Пенсионерку заставили платить за правильную парковку

05:01Сегодня

Редкая болезнь заставила девочку прятаться от солнца

19:2010 июля

Жестокие мужчины оседлали редкую черепаху ради забавы

Россия
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как россиянок приучают быть хуже мужчин
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
Экспертов предложили сажать за уголовное преследование невиновных россиян
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Россияне разуверились в гомеопатии
Стало известно о восьми пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Подмосковье
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Туск поспорил с Путиным о распаде СССР
Евросоюз оставит Турцию без денег
Молодой мужчина пробрался в спальню королевы Великобритании
Раскрыты подробности гибели россиян в Греции
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Все материалы
Бывший СССР
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
В Харькове восстановили памятник Жукову
Туркменским солдатам запретили принимать душ
На двух стульях
В грузинских протестах появился украинский след. При чем тут Саакашвили?
В Раде поддержали отставку Климкина
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Российская нефть обесценилась
США задумали ввязаться в еще одну торговую войну
Белоруссия решила взять в долг у россиян
Рубль резко вырос
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Таможенников из Домодедово заманили на награждение и задержали за взятки
Шестерых кассирш со второй попытки посадили за аферу на 100 миллионов рублей
Дважды оправданную по делу о наркотиках студентку посадили на восемь лет
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Радиоактивное облако с цезием-137 над К-278 «Комсомолец» попало на видео
Названы причины взрывов батарей смартфонов
Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega со спутником ОАЭ
Все материалы
Спорт
«Он избил меня так, что сломал несколько ребер»
Испанка дала отпор мужу-тирану, вошла во вкус и стала звездой бокса
Мутко отреагировал на отмену пожизненного наказания
Пожизненное наказание Мутко отменено
Смолов объяснил отказ от Англии
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Выступающий в РПЛ швед назвал плюсы жизни в России
69-летний бывший футболист забил ударом в падении через себя
Все материалы
Культура
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Макаревич признал себя миллионером
Режиссер документального фильма «В борьбе за Украину» сравнил Путина с Лениным
Звезда «Этой страны» умерла в 33 года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Поиск любви в Tinder обернулся для студентки головокружительной карьерой в порно
Бывшие участники реалити-шоу признались в желании совершить самоубийство
Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных
Грузины возмутились обещанием гендиректора «Рустави-2» мочиться в вино
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
В Москве поймали воровавших дорогую одежду из магазинов бандитов
Модный бренд раскритиковали за слишком смелый дизайн купальника
Персонал супермаркета пристыдил покупательницу за слишком откровенный наряд
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
Женщина прокатилась на багажной ленте в аэропорту и попала на видео
Уронившему внучку с борта круизного лайнера деду нашли оправдание
Пассажирский самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Очевидица описала убивший двух россиян в Греции ураган
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Женщина переехала в старый дом и испугалась проклятия
Мать разглядела слезы в глазах «покойного» сына и спасла его от кремации заживо
Мертвая женщина помогла родиться ребенку в США
Женщина нашла потерянный 75 лет назад кошелек
Все материалы
100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley
От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета
Конкуренты первого электрического MINI
Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
Гигантский кактус насквозь пронзил Infiniti G35
Renault избавила первых покупателей «Арканы» от походов к дилеру
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
На Камчатке «расплавился» многоквартирный дом
Названы регионы России с дешевеющими квартирами
В России подешевела аренда жилья
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
«Скрывают страдания, чтобы их не считали наркоманами»
Миллионы россиян умирают, мучаясь от боли и одиночества. Как им помочь?
Россия и Иран наладят систему онлайн-платежей
Названы способы привлечения молодых учителей в российские школы
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Все материалы