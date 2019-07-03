Застывшая рвота кашалота пять лет пролежала у рыбака и обогатила его

Житель Таиланда неожиданно узнал о том, что странный объект, который он нашел несколько лет назад в море и разрезал ножом ради развлечения, стоит целое состояние. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Суват Читчантуек (Suwat Chitchanthuek), 58-летний рыбак, в 2014 году увидел плавающую в море желтую глыбу. Это произошло недалеко от Районга, провинции в восточной части Таиланда. Мужчина посчитал находку необычной и забрал домой. Она хранилась у него дома пять лет. Иногда Читчантуек разрезал ее ножом от скуки, и это делало кусок глыбы все меньше.

В феврале рыбак услышал несколько историй о подобных находках и осознал, что дома у него хранится застывшая рвота кашалота — амбра.

Воскообразная субстанция, которую производит пищеварительная система млекопитающего в результате раздражения слизистой кишечника, — это дорогостоящий материал, широко использующийся в медицине и парфюмерии. Он действует как фиксатор запаха, а в традиционной медицине и гомеопатии — как ароматизатор.

Глыбу, находящуюся у рыбака дома, оценивают в 25 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). Если бы рыбак не обрезал его ножом, он мог бы выручить еще больше. Мужчина признался, что жалеет о том, что испортил амбру. Он отметил, что был бы бережнее, если бы знал ее настоящую ценность.

В марте сообщалось о тайце, который нашел на пляже необычную субстанцию и только через несколько месяцев узнал, что это дорогостоящая амбра. Он отметил, что у него появилось желание продать материал и выйти на пенсию.

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