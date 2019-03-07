Ржавые сабли с чердака британцев оказались бесценными сокровищами

Старые семейные реликвии, столетиями хранившиеся на чердаке у британцев, оценили в миллионы фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Mirror.

Семейная пара показала экспертам завернутые в газету четыре заржавевшие сабли, мушкет, шкатулку для бетеля и золотой перстень. Как оказалось, вещи когда-то принадлежали правителю индийского государства Майсур Типу Султану.

В 1799 году правителя убили, а его дворец разграбили англичане во главе с Артуром Уэлсли — будущим герцогом Веллингтоном и премьер-министром страны. В составе его армии был майор Томас Харт (Thomas Hart) — дальний родственник везучих британцев. Он и забрал реликвии домой, где они хранились и передавались из поколения в поколение.

Среди реликвий оказался также мушкет, из которого стрелял Типу Султан в день своей гибели, защищая цитадель. На оружии остался след от пули, убившей правителя.

В 2016 году в Великобритании проходил аукцион по продаже вещей, принадлежащих Типу Султану. Тогда за них удалось выручить шесть миллионов фунтов (517,6 миллиона рублей). Аукционист Энтони Крибб (Anthony Cribb) отметил, что на этот раз реликвии продадут еще дороже.

«Эти вещи невозможно оценить, но эта коллекция важнее, чем предыдущая. Когда я увидел мушкет, я чуть не упал в обморок. Такую вещь удается найти один раз за всю жизнь», — заявил он. Крибб добавил, что везение пары сопоставимо с выигрышем в лотерею.

Коллекцию выставят на аукционе, который пройдет 26 марта в отеле Milton House неподалеку от города Абингдон, графство Оксфордшир.

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