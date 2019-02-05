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Битая ваза с чердака ушла с молотка за сотни тысяч фунтов стерлингов

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Вазу китайского императора, много лет пылившуюся на чердаке у жительницы британского графства Девон, продали с аукциона за 460 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина унаследовала реликвию от своей тети Энни Гловер, которая в молодости работала учительницей в Шанхае и утверждала, что получила ее в подарок. «Мы не знаем, когда и как ваза покинула дворец, но миссис Гловер привезла ее в Британию в 1922 году после преждевременной смерти мужа», — говорит аукционист Ник Сейнти.

Ее племянница не догадывалась о ценности вещицы, пока не обратилась к эксперту. Тот узнал характерный узор и определил, что предмет изготовили между 1780 и 1790 годами для императора Цяньлуна, который правил Китаем в XVIII веке. На одной из ручек имелся небольшой скол, в остальном ваза неплохо сохранилась.

Эксперт ожидал, что за нее можно выручить от 20 до 40 тысяч фунтов стерлингов (1,72-3,44 миллиона рублей). Во время аукциона цена выросла до 460 тысяч фунтов стерлингов (39,6 миллиона рублей). Покупателем оказался коллекционер из Китая.

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов (1,3 тысячи рублей), оказался выпущен в XVII веке на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов (49,1 миллиона рублей).

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