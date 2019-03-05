Бесхозная рвота кашалота оказалась билетом тайца в безбедную жизнь

В Таиланде мужчина обнаружил на пляже амбру — застывшую рвотную массу кашалота. Как сообщает издание Daily Mail, он только недавно узнал о стоимости находки и может выручить за нее около полумиллиона долларов (32,8 миллиона рублей).

Бармен Буньюс Тала-Упара (Boonyos Tala-upara) с острова Самуй гулял по пляжу в июне 2018 года и обнаружил необычную 10-килограммовую золотистую субстанцию, на ощупь напоминающую мягкий воск. Мужчина подобрал находку, отнес домой и бросил на заднем дворе. Он пробовал поджечь субстанцию, но та «превращалась в маслянистую жидкость, а затем снова твердела».

В феврале 2019 года у 44-летнего Тала-Упаре гостил друг. Он обратил внимание на субстанцию и объяснил бармену, что это, в вероятнее всего, амбра. Мужчина позвал в гости еще несколько друзей и родственников и те подтвердили его подозрения. Находку осмотрел профессор факультета рыболовства университета Касетсарт и пришел к выводу, что это, вероятнее всего, действительно амбра.

«Возможно, это мой счастливый билет. Я хочу продать амбру и выйти на пенсию», — признался Тала-Упара.

Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов в результате раздражения слизистой кишечника. Ее используют в дорогой парфюмерии как фиксатор запаха.

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