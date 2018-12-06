Картину с барахолки перепродали в 400 раз дороже

Житель Нидерландов продал с аукциона полотно знаменитого мастера, которое купил за бесценок в магазине бывших в употреблении вещей. Об этом пишет UPI.

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Хенк Лаарманс (Henk Laarmans) отдал за сельский пейзаж 75 евро (около 5,7 тысячи рублей). Он заподозрил, что старая картина с монограммой «А» в нижнем правом углу и заплатками на оборотной стороне может оказаться более ценной, и показал ее эксперту телепередачи Tussen Kunst and Kitsch. Специалист выяснил, что полотно принадлежит кисти Йоханнеса Аартса (Johannes Josephus Aarts) — голландского художника начала ХХ века.

На аукционе цена картины выросла в 400 раз и превысила 30 тысяч евро (около 2,3 миллиона рублей). Последнюю ставку сделал крупный коллекционер из Нидерландов, который пожелал остаться неизвестным. Ведущий аукциона сравнивал полотно с работами Ван Гога и Мондриана.

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

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