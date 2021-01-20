Рыбак вернулся из моря и нашел рвоту кашалота на 1,7 миллиона рублей

Рыбак из тайской провинции Сонгкхла нашел на пляже кусок застывшей рвоты кашалота — крайне ценной субстанции. Как сообщает издание Daily Mail, он планирует выручить за нее не меньше 700 тысяч тайских батов (1,7 миллиона рублей).

20-летний Чалермчай Махапан (Chalermchai Mahapan) наткнулся на семикилограммовую белую глыбу вскоре после того, как 6 января пришвартовал свою лодку на пляже. В тот день он ловил кефаль, но погода изменилась, и ему пришлось вернуться из моря пораньше.

Сначала рыбак подумал, что обнаружил обычный камень, но, пригляделся и решил забрать находку домой. «Я понятия не имел, что это за штука, пока не спросил у пожилых жителей деревни, которые рассказали мне об амбре», — признался он. Махапан отколол от глыбы кусочек и поджег. Он начал плавиться и издавать характерный запах. Рыбак отправил образец амбры в лабораторию, где подтвердили его подлинность.

Теперь Махапан ждет покупателя, который заплатит ему не меньше 700 тысяч тайских батов. Он не торопится сбыть находку дешевле и надеется, что агент найдет для него клиента из-за границы, и тогда он получит еще больше денег.

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке составляет около 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее во время романтической прогулки по пляжу в Таиланде супруги нашли 15-килограммовый кусок застывшей рвоты кашалота. Такое количество амбры может стоить около 600 тысяч долларов (44 миллиона рублей).