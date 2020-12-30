Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов

Во время романтической прогулки по пляжу в Таиланде супруги совершили находку, которая может принести им богатство. Об этом сообщает India Times.

31-летний Вера Джуэнбун (Veera Juengboon) и 26-летняя Монрюди Джуэнбун (Monruedee Juengboon) приехали в Пхукет, чтобы повидаться с другом. Гуляя по берегу моря, они заметили большой комок желтоватого вещества, облепленный мусором. Присмотревшись, они заподозрили, что нашли амбру — рвоту кашалота, котрую используют при изготовлении косметики.

Чтобы проверить догадку, Джуэнбун притащил 15-килограммовый комок в гостиничный номер. В документальном фильме про амбру, который он смотрел, было показано, что при высокой температуре это вещество начинает плавиться. Мужчина попробовал поджечь небольшой кусочек своей находки, и он тоже расплавился. Теперь пара ищет покупателя, который купит их амбру. Такое количество амбры может стоить около 600 тысяч долларов (44 миллиона рублей).

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке составляет около 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что двое жителей индийского города Ратнагири, штат Махараштра, попали за решетку при попытке продать семь килограммов рвоты кашалота. Они собирались нелегально продать амбру, убеждая потенциальных покупателей, что ее употребление помогает повысить либидо.