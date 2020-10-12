Рыбак нашел на пляже рвоту кашалота и разбогател

Житель тайваньского острова Ланьюй нашел на пляже четырехкилограммовый кусок застывшей рвоты кашалота и разбогател. Об этом сообщает издание Taiwan News.

В марте мужчина по фамилии Ли (Li) рыбачил на пляже около дома и увидел камень черного цвета, который источал сладкий аромат. Он решил забрать находку домой. Ли рассказал историю другу, и тот посоветовал ему отправить небольшие образцы камня в Национальный университет Гаосюна для тестирования.

В среду, 7 октября, доцент естественных наук Чэн Ши-Йе (Cheng Shi-Yie) на основе проведенной спектроскопии ядерного магнитного резонанса подтвердил, что объект является амброй. Он добавил, что это очень редкая и ценная находка — ее стоимость оценивается в шесть миллионов новых тайваньских долларов (16,2 миллиона рублей). Ли сказал, что собирается продать камень и использовать деньги на семейные расходы.

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Сейчас стоимость амбры на международном рынке — около 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что двое жителей индийского города Ратнагири, штат Махараштра, попали за решетку при попытке продать семь килограммов рвоты кашалота. Они собирались нелегально продать амбру, убеждая потенциальных покупателей, что ее употребление помогает повысить либидо.