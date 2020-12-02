Рыбаку пообещали 243 миллиона рублей за найденную им рвоту кашалота

Рыбак из Таиланда, работающий за 20 тысяч тайских батов (50,7 тысячи рублей) в месяц, обнаружил рекордно огромный кусок рвоты кашалота, который оценивают в 97,4 миллиона батов (243,5 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

60-летний Нарис Суваннасанг (Naris Suwannasang) увидел несколько странных бледных комков, похожих на камни, во время прогулки по пляжу. Он позвал своих двоюродных братьев и сестер, чтобы они помогли ему отнести находку домой. Родственники внимательно изучили найденные объекты и решили, что это амбра — застывшая рвота кашалота. Для верности они подожгли ее зажигалкой и почувствовали характерный запах.

По словам рыбака, найденная амбра весила около 100 килограммов, что делает его находку уникальной — обычно люди находят не столь большие куски. Суваннасанг утверждает, что с ним связался некий бизнесмен, который пообещал ему 97,4 миллиона батов за найденную амбру. Однако перед этим предприниматель собирается проверить качество найденного вещества.

Рыбак относится к находке очень серьезно и собирается сообщить о ней в полицию, так как опасается, что кто-то может у него ее украсть.

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Сейчас стоимость амбры на международном рынке — около 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что житель тайваньского острова Ланьюй нашел на пляже четырехкилограммовый кусок застывшей рвоты кашалота и разбогател. Доцент естественных наук Чэн Ши-Йе (Cheng Shi-Yie) на основе проведенной спектроскопии ядерного магнитного резонанса подтвердил, что объект является амброй.