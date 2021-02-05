Бедному рыбаку предложили десятки миллионов рублей за найденную им жемчужину

Бедный рыбак из таиландской провинции Накхонситхаммарат нашел редкую жемчужину, которая может стоить десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летний Хатчай Нийомдеча (Hatchai Niyomdecha) нашел на берегу моря старый буй, который был облеплен ракушками. Его брат захватил несколько раковин домой и отдал отцу, а тот обнаружил внутри одной из них оранжевую жемчужину. Ее диаметр составлял примерно 2,5 сантиметра, а вес — 7,68 грамма. По-видимому, раковина принадлежала улитке мело — брюхоногому моллюску, способному производить разноцветный жемчуг.

Хатчай и его родственники обнаружили, что за жемчужины мело дают до 10 миллионов бат (25 миллионов рублей). Через несколько дней состоятельный предприниматель из другой провинции предложил за нее миллион бат (2,5 миллиона рублей), но рыбак отказался продавать свою находку так дешево. Предложение от коллекционера, который обещал за жемчужину пять миллионов бат (12,5 миллиона рублей), также было отвергнуто.

Сейчас Хатчай ведет переговоры с китайским бизнесменом, который готов заплатить за нее 10 миллионов бат, но перед этим намерен удостовериться в ее подлинности. Это существенно замедлило сделку: он сможет приехать в Таиланд лишь через неделю, после чего проведет две недели в карантине.

Хатчай утверждает, что перед находкой видел странный сон. «Длиннобородый старец в белом велел мне идти на пляж, чтобы я мог получить дар, — рассказывает он. — Думаю, он и привел меня к жемчужине».

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