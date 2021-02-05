Из жизни
 
Последние новости
У границ России засекли десятки самолетов и беспилотников
Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального о клевете
Мужчины ограбили магазин Chanel на десятки миллионов рублей и попали на видео
Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана
Женщина удивилась необычному письму с отказом взять ее на работу
В МВД России решили объединить отделы наблюдения и прослушки
Россиянка нестандартно отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями
Родители Леонида Волкова сообщили об обысках у них дома
Новости партнеров
Прослушать новость

Бедному рыбаку предложили десятки миллионов рублей за найденную им жемчужину

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: ViralPress

Бедный рыбак из таиландской провинции Накхонситхаммарат нашел редкую жемчужину, которая может стоить десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летний Хатчай Нийомдеча (Hatchai Niyomdecha) нашел на берегу моря старый буй, который был облеплен ракушками. Его брат захватил несколько раковин домой и отдал отцу, а тот обнаружил внутри одной из них оранжевую жемчужину. Ее диаметр составлял примерно 2,5 сантиметра, а вес — 7,68 грамма. По-видимому, раковина принадлежала улитке мело — брюхоногому моллюску, способному производить разноцветный жемчуг.

Хатчай и его родственники обнаружили, что за жемчужины мело дают до 10 миллионов бат (25 миллионов рублей). Через несколько дней состоятельный предприниматель из другой провинции предложил за нее миллион бат (2,5 миллиона рублей), но рыбак отказался продавать свою находку так дешево. Предложение от коллекционера, который обещал за жемчужину пять миллионов бат (12,5 миллиона рублей), также было отвергнуто.

Сейчас Хатчай ведет переговоры с китайским бизнесменом, который готов заплатить за нее 10 миллионов бат, но перед этим намерен удостовериться в ее подлинности. Это существенно замедлило сделку: он сможет приехать в Таиланд лишь через неделю, после чего проведет две недели в карантине.

Хатчай утверждает, что перед находкой видел странный сон. «Длиннобородый старец в белом велел мне идти на пляж, чтобы я мог получить дар, — рассказывает он. — Думаю, он и привел меня к жемчужине».

Ранее во время романтической прогулки по пляжу в Таиланде супруги нашли 15-килограммовый кусок застывшей рвоты кашалота. Такое количество амбры может стоить около 600 тысяч долларов (44 миллиона рублей).


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Poor fisherman stumbles across rare ORANGE pearl worth £250,000 inside a snail shell on a Thai beach
Рыбак вернулся из моря и нашел рвоту кашалота на 1,7 миллиона рублей
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
Рыбак нашел на пляже рвоту кашалота и разбогател
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0212 декабря 2020
Ричард Филлипс

«Я не жалуюсь»

История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
13:06 2 февраля

Диетологи назвали самые полезные каши на завтрак

12:05 2 февраля

18-сантиметровая рыба проскользнула в горло рыбака

11:15 2 февраля

Диетолог назвала способ здорово питаться без мяса

Из жизни00:01 9 декабря 2020
Кристиан Бала в зале суда

«Его убила слепая ревность»

Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
10:13 2 февраля

Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео

09:30 2 февраля

Крокодил выскочил из озера и растерзал беременную женщину

08:11 2 февраля

Мужчина разбогател благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца

Из жизни00:0127 ноября 2020

«Я хотел перемен и получил их»

Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
13:24 1 февраля

Девушка лишилась способности узнавать людей по лицам из-за редкой болезни

12:03 1 февраля

Лягушка забралась в убежище паука и стала его добычей

11:10 1 февраля

Врач назвала продлевающие молодость продукты

Россия
Раскрыт срок хранения «Спутника V» в обычном холодильнике
Спецприемник в Сахарово переполнился после несанкционированных акций в Москве
Ночи в автозаках, забитые камеры и койки без матрасов: что происходило внутри
Врач рассказал о характере антител к коронавирусу
Более 90 процентов жителей домов престарелых в Москве привились от коронавируса
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Москва закупила более 30 инновационных МРТ-аппаратов
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Все материалы
Мир
В США назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»
Американские сенаторы заинтересовались влиянием России на экстремистов в США
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
Еще одна страна закупит российскую вакцину «Спутник V»
В Париже подростки избили больную раком российскую пенсионерку
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Илон Маск помог взлететь конкуренту биткоина
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
PayZakat запустила приложение в App Store
Печальные приключения «Николы»
Правоохранители открыли новое уголовное дело против собственников производителя кваса
Мировые цены на еду рекордно выросли
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
Более 600 тысяч россиян уволили за две недели января
Все материалы
Силовые структуры
Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Российской учительнице перерезали горло на улице
Все материалы
Наука и техника
Nokia воскресит легендарный телефон
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
Описана новая проблема Cyberpunk 2077
«Система-Биотех» создала выявляющие мутантные штаммы коронавируса тесты
Все материалы
Спорт
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер объяснил разницу между протестами в России и США
Дело благородное
В России взялись за поддержку благотворительности. Как это отразится на тех, кому нужна помощь?
У границ России заметили американские киберподразделения
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе безопасности
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Бывшие участницы «Последнего героя» рассказали о закулисье передачи
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог рассказала о похудении без изнурительных упражнений
Женщина скрыла заражение коронавирусом от близких и погубила всю семью
«Швейцарцы говорят, что русская речь звучит как музыка»
История девушки из России, основавшей университет в Швейцарии
Женщина родила в состоянии комы и впервые увидела ребенка спустя три месяца
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Енот забрался в машину на стоянке аэропорта и отказался уходить из-за непогоды
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Все материалы
Российскому Kia Soul добавили комплектаций и расширили оснащение
Коп в отставке: 30 лет славному Ford Crown Victoria
Чествуем автомобиль, который в голливудском кино вынес больше, чем на службе московской ГИБДД
Гиперкар Estrema Fulminea обзаведется гибридной батареей
Вдохновленный пустыней: Ford представил новый F-150 Raptor
«Горячая» версия пикапа в третьем поколении нарастила внедорожный потенциал
Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья все-таки сделают платным
Первый тест 8-местного кроссовера Hyundai Palisade
Знакомимся с новой моделью Hyundai — флагманским кроссовером Palisade — на российских дорогах
Перечислены автомобильные марки, которые чаще всего ищут в интернете
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы