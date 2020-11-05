Горбатый кит чуть не проглотил двух женщин на каяке и попал на видео

Две жительницы американского города Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, во время каякинга столкнулись с горбатым китом, который чуть не проглотил их. Об этом сообщает сайт телеканала KMPH.

Утром в понедельник, 2 ноября, Джули МакСорли (Jilie McSorley) и ее подруга Лиз Коттриэль (Liz Cottriel) отправились на каяке наблюдать за китами вблизи побережья Авила-Бич. Киты находились на расстоянии около девяти метров от них.

Неожиданно американки оказались среди крупного косяка рыбы, и кит подплыл прямо к ним. «Я увидела, как большой косяк рыбы в воде, и кит подплыл. Я подумала: «О нет, слишком близко!» — рассказала МакСорли. Она сняла происходящее на видео.

«Кит был прямо перед моим лицом. Неожиданно меня подбросило, и я оказалась в воде. Я подумала: надо толкать, надо столкнуть кита с пути. Это была самая странная мысль. А затем я поняла, что я под водой», — сказала Коттриэль.

Обе женщины благополучно выплыли на поверхность. К ним на помощь поспешили сапсерферы и другие каякеры, которые тоже наблюдали за китами. Они подумали, что кит проглотил лодку, но оказалось, что это не так. Американки запрыгнули в каяк и вернулись на берег.

«Мы пришли к машине, я потрясла рубашку, и оттуда вывалилась целая гора рыбы», — сообщила Коттриэль. В результате близкой встречи с животным произошла только одна серьезная неприятность: МакСорли потеряла ключи от машины.

Ранее сообщалось, что каякеры столкнулись в море с огромным китом вблизи американского острова Мауи, штат Гавайи и сняли произошедшее на видео. На записи видно, как несколько желтых каяков плавают на поверхности океана.