Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео

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Отец и дочь с канадского острова Ньюфаундленд сняли на видео серию прыжков двух горбатых китов, которые переворачивались в воздухе. На запись обратило внимание издание NDTV.

В воскресенье, 23 августа, Шон Рассел (Sean Russell) и его десятилетняя дочь Сара (Sarah) ловили треску вблизи залива Консепшен и заметили двух горбатых китов, которые плавали недалеко от их лодки и спокойно питались.

Внезапно поведение животных изменилось. «Они подплыли прямо к нам и нырнули под нашу лодку у нас на глазах. Мы подумали, что чем-то напугали их», — рассказал Рассел. Рыбак начал снимать происходящее на камеру.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как один из китов выпрыгивает из воды и переворачивается в воздухе. Вскоре это действие повторяет за ним другой кит. Сара и ее отец в восхищении смотрели на их выступление. Слышно, как девочка говорит: «Это невероятно!».

Запись опубликовала в своем Twitter хоккейная команда Newfoundland Growlers, позже ее разместил на своей странице американский баскетболист Рекс Чапман (Rex Chapman). «Это самое величественное видео за все времена?» — спросил Чапман своих 900 тысяч подписчиков. Многие из них согласились с этим.

За два дня с момента публикации видео набрало два миллиона просмотров и получило тысячи комментариев и репостов.

«Все медали и призы этому киту!» — написал один из пользователей. «Ее реакция. Боже, это невероятно», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что горбатый кит выпрыгнул из воды на побережье американского штата Нью-Джерси, врезался в лодку и скинул за борт двух пассажиров. Люди не пострадали и смогли самостоятельно забраться обратно, прежде чем плавательное средство вынесло на берег.