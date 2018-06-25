Австралиец заснял выпрыгнувшего из воды 20-тонного кита

Вертикальный прыжок 20-тонного горбатого кита из воды был запечатлен на камеру у восточного побережья Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Прыжок снял фотограф дикой природы Джон Гудридж во время круиза по наблюдению за китами.

«Все произошло очень быстро и продолжалось менее двух секунд. Мы видели нескольких китов в тот день, но ничего столь драматичного», — сказал фотограф.

Взрослые горбатые киты вырастают до 18 метров в длину, достигая веса в 50 тонн.

Издание отмечает, что рядом с восточным побережьем Австралии ежегодно с апреля по ноябрь проплывают горбатые киты по пути из Антарктики.

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