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К горбатому киту пристали полторы тысячи назойливых дельфинов

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Видео: San Francisco Chronicle

Сотни дельфинов собрались в заливе Монтерей у берегов Калифорнии и принялись донимать горбатого кита с детенышем. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

На снятых с дрона кадрах видно, как они плавают у головы кита, пытаясь вынудить его нырнуть. Когда это происходит, дельфины ловят поднятые китом волны и скользят по ним.

«Они, похоже, получают от этого настоящее удовольствие, а китов это не особенно беспокоит», — объясняет морской биолог Нэнси Блэк. Она полагает, что китенок родился около четырех месяцев назад у берегов Мексики. Он плавает с матерью и учится у нее ловить рыбу и криль.

По оценке биолога, возле китов резвились около полутора тысяч дельфинов. Помимо тихоокеанских белобоких дельфинов, часто встречающихся у западного побережья США, среди них есть северные китовидные дельфины — представители редкого и плохо изученного вида, отличающиеся отсутствием спинного плавника.

Тихоокеанские белобокие дельфины достигают 2,3 метра в длину. Северные китовидные дельфины немного крупнее: до 2,5 метра. Средняя длина взрослой самки горбатого кита составляет 14,5 метра. Горбатые киты питаются морскими рачками, стайной рыбой и моллюсками и не представляют опасности для дельфинов.

В 2017 году сообщалось, что британская яхта столкнулась с китом и затонула. Находившихся на борту людей подобрало оказавшееся поблизости торговое судно, шедшее под флагом Либерии в испанский порт. Судьба кита не уточнялась.

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