Туристы столкнулись в море с огромным китом и закричали от страха

inst

Каякеры столкнулись в море с огромным китом вблизи американского острова Мауи, штат Гавайи. На запись с морским млекопитающим обратил внимание портал Yahoo Sports.

Пользовательница Instagram по имени Кайла (Cayla) опубликовала в своем аккаунте @ladynthedogs видеозапись с китом, подплывшим к группе каякеров.

На записи видно, как несколько желтых каяков плавают на поверхности океана. Горбатый кит подплывает к одной из лодок и мягко ударяет по ее передней части. «Джонни, он ударил твой каяк», — кричит запаниковавший турист. Однако Джонни сохранил невозмутимый вид.

Затем кит направился к каяку, в котором сидела оператор. «О боже, о боже! Чувак, чувак, чувак!» — закричала от страха женщина. Кит подплыл к лодке, нырнул и проплыл под ней. После этого животное появилось с другой стороны, высунуло голову и издало грозный звук. На этом моменте видео оборвалось.

«В честь сезона китов и этого видео… Поднимите руку, если готовы к более эпичным встречам в этом году», — говорится в подписи к записи. Официально сезон китов на Гавайях длится с декабря по март, но часто этих животных замечают уже в сентябре.

Клип собрал более 6,7 тысячи просмотров в Instagram. «Звуковой эффект поразителен», — отметил один из пользователей. «Джонни меня поражает. Как вообще ему удалось остаться таким спокойным?» — удивился другой. «Какая невероятная встреча», — подчеркнул третий.