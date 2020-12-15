Редчайший кит с детенышем проплыли рядом с рыбаком и попали на видео

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Самка одного из редчайших китов с новорожденным детенышем проплыла вблизи города Хилтон-Хед-Айленд в американском штате Южная Каролина. На видео с морскими животными обратило внимание издание Daily Mail.

В пятницу, 11 декабря, капитан рыболовного судна Чип Михаэлав (Chip Michaelove) заметил самку северного гладкого кита с детенышем. Длина самки составляла около 15 метров, а детеныша — около 4,5 метра.

Мужчина снял морских животных на видео с дрона. «Такое не увидишь каждый день — самка северного гладкого кита с детенышем», — подчеркнул Михаэлав. Он опубликовал ролик в Facebook.

Когда он услышал громкие звуки в воде на расстоянии около полутора километров от судна, он подумал, что это может быть синий тунец или большая стая дельфинов. По его словам, голова взрослого кита была размером с лодку.

Михаэлав видит северных гладких китов каждый декабрь, но обычно они уплывают от людей. «При каждой такой встрече я больше всего боюсь, что они проплывут под лодкой», — подчеркнул он. Капитан впервые увидел самку кита вместе с детенышем.

Северный гладкий кит — одно из редчайших морских животных. В мире осталось около 400 особей этого вида. Основная причина их исчезновения — столкновения с судами и попадание в сети для омаров. Эти животные могут вырастать до 16 метров и весить до 63 тонн.

Ранее сообщалось, что ученые заметили редчайшего горбатого кита-альбиноса у берегов Австралии. Он прославился своей необычной внешностью: в отличие от других горбатых китов, он имеет абсолютно белый окрас.