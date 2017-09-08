На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем

Дмитрий Соков

На Курилах спасли двух карликовых кашалотов, которые застряли на мелководье. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Животных обнаружили сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС МЧС), которые патрулировали остров Кунашир. В районе мыса Медведь на мелководье лежали два кита: самка и ее детеныш.

Инспекторы вызвали сотрудников заповедника «Курильский», а затем при помощи местных жителей вывели на глубокую воду сначала детеныша, а затем и его мать. Спасенные животные не уплыли, а остались на мелководье.

«Самка достаточно крупная, ее длина где-то три с половиной метра, длина маленького кашалота — около двух метров, — рассказал старший инспектор южно-курильского участка ГИМС МЧС Дмитрий Соков. — Пока мы спасали его мать, он не уходил, плавал кругами и ждал, когда мы вытащим на глубину самку».

По словам Сокова, на Кунашире каждый год находят погибших косаток, полосатиков, кашалотов. Он утверждает, что за 30 лет практики это первый случай, когда выбросившихся китов удалось спасти.

Карликовые кашалоты — морские млекопитающие подотряда зубатых китов. Они исключительно редко встречаются и быстро умирают в неволе, поэтому этот вид плохо изучен, а его численность неизвестна. На берег, как правило, выбрасываются самки с новорожденными.

Кунашир — самый южный остров Большой гряды Курильских островов.

В августе сообщалось, что в Хабаровском крае спасли тринадцатиметрового гренландского кита, который застрял в реке.