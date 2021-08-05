В Кировской области появился первый зоопарк c лицензией

В Кировской области появился первый лицензированный зоопарк «ЛихоЛесье». Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Перед тем, как получить официальный документ, парк прошел несколько проверок. Теперь территорию зоосада начнут расширять. Кроме того, в нем увеличится количество животных. Сотрудники также рассказали о планах построить для них новые просторные вольеры.

Администраторы зоопарка отметили, что в «ЛихоЛесье» находятся только те особи, которые не смогут самостоятельно жить в природной среде: нутрии, норки, песцы. «Лисы были выкуплены нами со зверохозяйств, чтобы их не пустили на изготовление шуб», — подчеркнули они в посте.

В июле стало известно, что в зоопарке Ростова-на-Дону впервые за десять лет появились птенцы фламинго. «Специалисты работали много лет, чтобы получить потомство данного вида, занесенного в Красную книгу России: совершенствовали рацион и условия содержания, завозили специальную глину, чтобы птицы делали гнезда», — рассказали сотрудники учреждения.