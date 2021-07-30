В Ростове впервые за десять лет появились птенцы фламинго

В зоопарке Ростова-на-Дону впервые за десять лет появились птенцы фламинго. Соответствующий материал публикует «Комсомольская правда».

«Специалисты работали много лет, чтобы получить потомство данного вида, занесенного в Красную книгу России: совершенствовали рацион и условия содержания, завозили специальную глину, чтобы птицы делали гнезда», — рассказали сотрудники учреждения. Они также добавили, что все четверо птенцов вылуплялись по одному в неделю.

«Сейчас их оперение светло-серого цвета. Старшие птенцы уже вовсю повторяют за родителями, купаются в озере и по-взрослому стоят на одной ноге», — отметили зоологи.

Ранее в июле сообщалось, что в зоопарке Удмуртии показали новорожденных полярных сов. На размещенных в сети кадрах совята вместе со взрослыми особями запечатлены в вольере. Видно, как они неуклюже пытаются передвигаться по траве.